Selena Gómez sorprende con sensual baile en el concierto de Sabrina Carpenter

Selena Gómez mostró sus sensuales movimientos de baile con un vestido brillante y semitransparente en el concierto de Sabrina Carpenter.

Selena apoyó a su colega, la estrella del pop Sabrina Carpenter en el concierto que la rubia realizó en el Madison Square Garden con entradas agotadas el domingo por la noche, pero se robó el espectáculo en las redes sociales.

Gómez, de 32 años, mostró sus sensuales movimientos de baile mientras disfrutaba del espectáculo desde un palco privado en el estadio de Nueva York, bailando con un vestido corto negro Cong Tri personalizado.

La cantante lució un sujetador de encaje negro debajo de la minifalda escotada y se peinó el cabello con largos rizos mientras hacía playback del tema “Juno”, de Sabrina Carpenter.

Si bien a los fanáticos les preocupaba que el baile sugerente pudiera indicar que Gómez se había separado de su novio Benny Blanco, luego actualizó su título de Instagram para etiquetar al productor musical.

“No puedo mantener mis manos quietas”, le comentó Blanco en su publicación, confirmando que la pareja todavía está junta.

Aunque su movimiento de cabello y su movimiento de cadera ocuparon el centro del escenario, el vestido brillante está en línea con los looks negros y brillantes similares hacia los que la actriz de “Only Murders in the Building” ha estado luciendo últimamente.

