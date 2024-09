Kate Beckinsale acusa a un masajista de ‘abuso y lesiones’

Kate Beckinsale ha acusado a un masajista de “agresión sexual y lesiones”.

La actriz de ‘Serendipity’, de 51 años, presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Los Ángeles acusando a Nick Abramovic de cometer los delitos durante una cita con su “Método Biónico” el 7 de agosto, después de que ambos se vieran envueltos en una disputa pública por una factura impagada de 2,700 dólares por tres sesiones a las que Kate asistió durante un periodo de dos semanas en verano.

Nick niega rotundamente las acusaciones y no ha presentado cargos, según informó el Daily Mail.

Sin embargo, dijo al New York Post: “Sólo quiero ser claro: no la agredí en absoluto. Niego categóricamente estas acusaciones. En los cinco años que llevo dirigiendo ‘Biónico’, nunca he recibido este tipo de queja de ninguna persona a la que haya tratado. A lo largo de los años, he tratado a cientos de mujeres sin incidentes. No estoy tratando de difamar a Kate en absoluto. Me resulta extraño que esto esté ocurriendo. Me gustaría pensar que se trata sólo de un malentendido”.

Nick describe su ‘Método Biónico’ como un “masaje que es algo más que alivio físico”.

Y añadió que está diseñado para “liberar bloqueos emocionales y energéticos”.