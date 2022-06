“Aquí estamos en buena vibra” (...) “Ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”, dijo Balvin en una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram.

Después de ofrecer una disculpa a J Balvin , el intérprete de ‘Ginza’ aseguró que no es quien para juzgar la reacción de su colega, y reconoció que no es dueño de la verdad.

A modo de “venganza”, el ex prometido de Belinda estrenó la canción ‘Girasol’ como una respuesta a lo que consideró una burla a su persona, por quien según dijo, suele predicar “buenas vibras”.

Este fin de semana Christian Nodal y J Balvin fueron los protagonistas de un escándalo en las redes sociales , después de que el intérprete de regional tomara a mal una broma del artista colombiano, en la cual comparaba sus looks e insinuaba había sido una fuente de inspiración para la nueva imagen del mexicano.

“Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación”, remató.

En la canción, Christian Nodal hace una crítica al trabajo de J Balvin y lo llama incoherente.

“Pobre payaso que usa a todo el mundo pa´conectar con la gente. Dices ‘latino gang’ pero pisas a to’a tu gente. Pa´ dar mensajes, m’ijo, hay que ser coherentes. Si tú no eres artista, al menos se prudente”, dice una de las estrofas de la canción.

No obstante, el cantante de regional mexicano dijo que se sentía arrepentido de hacer pública la canción, pero señaló que no podía detener su lanzamiento.

“Me arrepentí y me arrepiento, pero ya no hay manera de pararlo, va a salir”, reconoció y aseguró que si bien, las diferencias con Balvin inspiraron el tema, no es un ataque directo al cantante colombiano, sino una búsqueda por visibilizar la incoherencia que hay en el mundo.