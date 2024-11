Tony Sosa, el creador de contenido que lidera campañas de reforestación en Honduras

Tony Sosa es un reconocido creador de contenido en Honduras, saltó al mundo de las redes sociales durante la pandemia, mientras publicaba a través de su cuenta de TikTok videos bailando, su talento y buena presentación lo ayudaron a catapultarse en ese momento como uno de los favoritos de esa plataforma digital.

“A mí me gustan las bandas de guerra, una vez los integrantes de una banda empezaron a tocar punta y yo me puse a bailar y una amiga me grabó, entonces ella me dijo subilo a Facebook y yo lo subí y se hizo muy viral, desde entonces dije soy de aquí”, dijo Tony, explicando sus inicios en redes sociales.

Tony Sosa es originario de La Ceiba, amante de las redes sociales, el baile, las bandas de guerra o bandas musicales y la actuación.