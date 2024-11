Silvia Pinal será homenajeada en el Palacio de Bellas Artes

La actriz Silvia Pinal murió este 28 de noviembre al rededor de las cinco de la tarde. La Diva del Cine de Oro mexicano perdió la vida luego de estar hospitalizada durante una semana a consecuencia de una infección en vías urinarias y respiratorias de la que lamentablemente no puedo recuperarse. A los 93 años de edad sus familiares y amigos se despiden de la gran actriz, quien es un ícono no solo para la cinematografía, sino para la cultura nacional.

Su asistente personal Efigenia Ramos confirmó que el sábado será el homenaje para la actriz, sin embargo detalló que no tiene más detalles del mismo. Por su parte Alejandra de la Paz, directora general del INBAL confirmó que el homenaje a Silvia Pinal, será el sábado 30 de noviembre, a partir de las 11:00 a las 13:30 horas.

Efigenia Ramos comentó que hace tres semanas, la primera actriz comentó que tenía muchas ganas de vivir y de hacer muchas cosas, muestra de su vitalidad y gusto por la vida. No obstante su salud no le permitió concretar esos planes, ya que no pudo reponerse del cuadro de infección que la llevó por última vez al hospital. La salud de la diva del cine mexicano empezó a complicarse luego de que en el 2021 contrajo Covid-19.