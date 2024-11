Eric del Castillo, devastado por la muerte de Silvia Pinal: “Me siento muy triste”

“Me duele mucho. Estoy muy impactado por la noticia que me dieron. Fue una gran actriz, una magnífica compañera, amiga. Yo le agradecía que siempre que nos veíamos o le hacían un homenaje, me sentaran junto a ella. Era una gran distinción. [...] Platicábamos cosas. Hicimos varios trabajos juntos. ¿Qué quieren que les diga? Estoy muy impactado por lo que me acaban de comunicar. Me duele mucho”, dijo Eric del Castillo.

El actor destacó la belleza, inteligencia y profesionalismo de Silvia Pinal, cualidades que la convirtieron en una artista excepcional.

La muerte de Silvia Pinal marca el final de una era en el entretenimiento mexicano, pues fue un hito en el cine, el teatro y la televisión. Su legado trasciende generaciones, y su contribución al arte será recordada por siempre. Como Eric del Castillo y otros colegas han señalado, el vacío que deja ‘la Diva del cine de oro’ será difícil de llenar, pero su obra vivirá como testimonio de su grandeza.