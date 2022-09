Ahora, una fuente cercana al matrimonio ha dicho a US Weekly: “ Gisele no está contenta con que Tom haya regresado a la NFL después de tan poco tiempo . Hay tensión entre ellos. Están intentando arreglar las cosas para salir victoriosos, pero no sabemos si lo logren”.

View this post on Instagram

“Todo es personal, ya sabes”, respondió el MVP cuando se le preguntó por su ausencia el pasado 27 de agosto. “Todo el mundo tiene diferentes situaciones con las que debe lidiar. Todos tenemos retos realmente únicos en nuestra vida. Yo tengo 45 años. Hay muchas cosas que pasan, así que hay que resolver la vida lo mejor que se pueda. Es un proceso continuo”, dijo.

El atleta comparte con Gisele a Benjamin, de 12 años, y Vivian, de nueve. Su hijo mayor, Jack, de 15 años, es fruto de su relación con su ex novia, Bridget Moynihan.

A principios de este año, Brady sorprendió a los aficionados cuando cambió de opinión sobre su retiro de los Tampa Bay Buccaneers.

“Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”, escribió el QB en una publicación en las redes sociales el 13 de marzo. “Ese momento llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Vuelvo para mi 23ª temporada en Tampa. Asuntos pendientes LFG”.