Rectora de Mothivo sobre la hondureña Carla Zaldívar: “No nos sorprendió su triunfo”

“Ella ( Carla ) no hablaba inglés en ese momento, pero se aprendía muy bien los temas, era pequeña; perocon un oído impresionante, yo no soy músico, pero sabía que había algo especial ahí”, relata Kivett.

“Pero ella no era de baile, toca guitarra, piano y un poco de violín”, agrega. Desde pequeña, la sampedrana demostraba su talento musical interpretando “Barbie girl”, eso llamó la atención de la directora y se lo mostró a la rectora. Mrs. Sindy Bonilla era la maestra de música, a quien le dijo que ella podía cantar ópera.

“A nosotros no nos sorprendió realmente que ganara, ya nos lo esperábamos. Solo era que la conocieran a nivel mundial”,cuenta Kivett con mucho orgullo en una entrevista con Diario LA PRENSA .

Carla Zaldívar se volvió tendencia en redes sociales tras su triunfo, el miércoles por la noche, en el programa “Idol Kids España” , y aunque ella estaba que no se lo podía creer, para Carla Kivett de Barletta , rectora de la Fundación Mothivo, institución donde estudiaba Zaldívar , no fue una sorpresa el triunfo.

Apoyada

Mothivo comenzó a respaldar a Zaldívar con todo lo relacionado a su preparación artística, soltura, vocalización,vestuario, presentación personal, y “como tenemos muchas visitas siempre la sacábamos de clase para que cantara.

La gente la veía y al principio no sorprendía, pero cuando abría la boca aquella criatura no había quien no se sorprendiera.

Tengo grabaciones de ella cantando ópera a los 7 años y cantaba como cualquiera en Italia,de hecho tuvimos una visita de España y me dijo: “tú sabes que esa niña es un prodigio”.

Vinieron embajadores de España, de Taiwán, de Chile, Casa Presidencial en su tiempo, visitas externas, programas de la Secretaría de Educación me llamaban para que cantara, y hasta en la Victoriano López.

Donde me la pidieran, toda la gente la iba conociendo y me la iban pidiendo desde chiquita,entonces a nosotros no nos sorprendió realmente que ganara, ya nos lo esperábamos. Solo era que la conocieran a nivel mundial”, aseguró.

Vega fue quien la preparó engéneros como balada, rancheras, ópera, el Ave María, canciones en inglés y español, la niña comienza a participar entodos los eventos internos dela institución, asombrando atodos.

“Carla es excepcional, nosotrosya lo sabíamos porque cantaba de todo, no hay nada que esa niña no pudiera hacer”, añade Kivett, quien asegura habló con Carla y su familia y le hicieron saber lo emocionados que estaban con este triunfo, y destacó que por ahora ella no puede hablar públicamente sobre su triunfo.