Tiffany Haddish tras ser arrestada por dormirse al volante: ‘Necesitaba una siesta’

La actriz Tiffany Haddish ha vuelto a hablar públicamente sobre su mediático arresto del pasado mes de noviembre, curiosamente con el objetivo de zanjar de una vez por todas el intenso debate que generó en relación con sus supuestos problemas con la bebida.

La también humorista no ha dudado en bromear sobre su experiencia a fin de relativizar su importancia, no sin antes recalcar que en ningún momento superó la tasa de alcohol permitida.

“Trato de divertirme en todo lo que hago, pase lo que pase. Me tendrían que haber visto cuando me detuvieron. Ojalá lo hubieran grabado todo. Probablemente lo hicieron”, ha contado Tiffany Haddish a su paso por el podcast ‘Making Space with Hoda Kotb’.

“La policía se lo pasó muy bien. Simplemente sentí que necesitaba una siesta. Me hice el test de alcoholemia y di .03. Y me fui a casa. Y luego me di cuenta de lo famosa que era”, ha explicado la intérprete de 44 años.

La artista lamenta, eso sí, que se haya magnificado lo ocurrido y que parte de la opinión pública llegara a pensar que había tocado fondo.