The Last of Us: Bella Ramsey “sale del armario”

La joven estrella de la serie de HBO Max, Bella Ramsey de 19 años, en una reciente entrevista publicada por New York Times afirmó que no se siente ni mujer ni hombre, pero que se identifica con la comunidad de “género no binario”.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien me llamaba ‘ella’ y no le daba vueltas, pero sabía que si alguien me llamaba de ‘él’ sería excitante”, dijo.

“Soy una persona. El género no es algo que me guste especialmente, pero lo de los pronombres me da igual”, afirmó.

Ramsey al igual que Pedro Pascal, su co protagonista en la serie The Last of US provienen Juego de tronos, donde ella interpretó a Lyanna Mormont en las dos últimas temporadas.

The Last of Us está desarrollada por Neil Druckmann y Craig Mazin, y la serie es una adaptación del videojuego homónimo, uno de los más aclamados de la historia. Los críticos ya la evaluaron y los Rotten Tomatoes le dieron la calificación de 100%.

