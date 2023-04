“No tengo miedo a la muerte”: Enrique Guzmán tras ser hospitalizado de emergencia

Enrique Guzmán causa preocupación, tras darse a conocer que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, debido a severas molestias en el estómago, por lo que estuvo ausente de la rueda de prensa que encabezaría para promocionar su próximo concierto.

A través de una video llamada, el padre de Alejandra Guzmán ofreció detalles de su estado de salud, confirmando que estaba indispuesto y que había tenido que asistir a un centro médico para que lo revisarán y descartaran cualquier problema.

Puede leer: Luis Miguel no vendrá a Honduras en su nueva gira internacional

“Ya estoy en perfectas condiciones”, dijo el icónico rockero de 80 años.

“Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día no más no empujen. Juan Gabriel que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado, hasta él ha tenido problemas porque no falta un pende... que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo”, explicó.

Sin embargo, ante los recientes fallecimientos que han ocurrido en el medio artístico en las últimas semanas, Guzmán reconoció que le preocupan los conflictos que se pueden generar en la familia por la herencia que deja el que fallece.