Televisa asegura que no demandará a Anahí

”Estoy en comunicación con TelevisaUnivision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción”.

En su carta, publicada en su cuenta de Instagram, Anahí asegura que actualmente es independiente, pues no tiene representante, además que trabaja con diferentes personas en la industria, sin exclusividad, aparentemente cortando relaciones con Vázquez.

”Ni Danna Vázquez ni su agencia (Prensa Danna) serán mis representantes artísticos, ni mediáticos, y no tengo planeado apoyarme en ellos para futuros proyectos profesionales. Para Danna, el mayor de los éxitos en su vida profesional y personal”, aclaró Anahí.

”Una vez más, agradezco a mis fans y a todas las personas que me quieren por su apoyo y cariño incondicional. ¡Ustedes son mi fuerza!”.

Con información de El Heraldo de Aguascalientes