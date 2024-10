Sydney Sweeney no ocupa el apoyo económico de su prometido

Sydney Sweeney no cuenta con el apoyo económico de su prometido Jonathan Davino.

La actriz de 27 años ha estado saliendo con Jonathan, de 40 años, desde 2018 y se comprometieron el año pasado, y ahora ha acallado los rumores que sugieren que su pareja mayor paga por todo en su relación.

Así le dijo a la revista Glamour: “Soy una mujer muy exitosa e independiente que ha trabajado muy duro. He conseguido y comprado todo por mí misma, y me mantengo a mí y a mi familia”.

Sydney insistió en que su pareja no respalda económicamente su productora Fifty-Fifty Films, pero que le gusta utilizarlo como caja de resonancia de sus ideas.

Y añadió: “Me gustaría dejar las cosas claras. Se puede tener una relación sana con alguien y también tener mucho éxito sin necesitar a un hombre. Somos compañeros de equipo. Estamos juntos en esto. Y queremos que el otro triunfe”.

La estrella de ‘Euphoria’ reveló que no da por sentada su seguridad financiera desde que empezó a ganar mucho dinero en Hollywood y que nunca podrá sentirse “cómoda” porque sus padres pasaron por la bancarrota.

Indicó: “Vengo de una familia en la que vi a mis padres perderlo todo, y eso me aterroriza. Ese miedo siempre estará inculcado en mí. Soy una gran ahorradora. No me limito a gastar dinero. Me gusta invertir. Me gustan los bienes inmuebles. Me gusta tomar decisiones inteligentes con el dinero que gano. Pero creo que nunca me sentiré cómoda”.

Sydney admitió que aún le cuesta adaptarse a la vida como centro de atención y sigue queriendo mantener la mayor privacidad posible.

En un encuentro con la revista ES, señaló: “Creo que todavía estoy navegando sobre una base diaria porque quiero ser tan auténtica y genuinamente abierta con el público y con mis fans como sea posible. Y creo que lo soy. Hablo mucho, soy muy abierta y probablemente me perjudique, pero no sé cómo la gente puede esconderse detrás de una imagen. Al mismo tiempo, no le debo respuestas a la gente. Soy una persona muy reservada en lo que respecta a mi familia y mis relaciones. Quiero que la gente sepa quién soy como persona, pero también creo que se me debe permitir tener mi propia paz y mi vida privada. Es un equilibrio extraño, definitivamente todavía lo estoy descubriendo”.