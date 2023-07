Sofía Vergara y Joe Manganiello confirman su ruptura

El medio norteamericano de espectáculos Page Six hizo público esta tarde el comunicado enviado por Sofía Vergara y Joe Manganiello: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Una fuente cercana a la pareja también le dijo a Page Six: “Sofía y Joe se han estado distanciando por un tiempo y se están distanciando el uno del otro para contemplar su futuro”.

Los rumores de una posible ruptura se desataron desde la semana pasada cuando algunos fansde la actriz expresaron su preocupación por el simple mensaje y poco romántico que Manganiello le escribió en Instagram por motivo del natalicio de ella: “¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía!!!”

Sofía Vergara y Joe Manganiello fueron vistos juntos por última vez en junio en Hoboken, Nueva Jersey, donde él estaba filmando aparentemente.

Sofía Vergara se encuentra celebrando su 51 cumpleaños sin Manganiello en Italia, en compañía de familiares y amigos.

Una segunda fuente le dijo a Page Six que la pareja ya no podía seguir ocultando su separación ante las amistades de ambos, quienes les ha extrañado que el Joe no haya viajado con ella.

La huelga de escritores y actores desatada el jueves pasado, que ha paralizado todas la filmaciones en ciernes, reveló el estatus real de la relación de ambos, ya que el actor ni así viajó a Italia a reencontrarse con Sofía.

“Al comienzo del gran viaje de cumpleaños de Sofía, las personas cercanas a ella estaban explicando la ausencia de Joe con la excusa de que estaba ocupado filmando en la costa este; esa excusa apenas se sostiene debido a la huelga de guionistas, pero una vez que se hizo efectiva la huelga de actores, podría haber estado en el primer vuelo... y claramente no lo está. Así que ahora nadie con ella está intentando fingir que no ha terminado. Se acabó. Está hecho.”