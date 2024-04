Shakira declara a la revista Allure que ha renacido como mujer

La estrella del pop Shakira se separó del futbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, en 2022 y volcó su dolor en su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, y la colombiana cree que el sufrimiento que soportó la ha cambiado como persona y la hizo más resistente.

Ella le dijo a la revista Allure: ‘Estaba en el barro. Tuve que reconstruirme, reunir todas las piezas que se habían desmoronado. Hacer esta música me ha demostrado que mi dolor se puede transformar en creatividad’.

La cantante de 46 años de edad continuó: ‘Las canciones están llenas de anécdotas y de algunas emociones muy intensas que he vivido en estos dos años. Pero crear este álbum ha sido una transformación en la que he renacido como mujer.

Me he reconstruido de la manera que creo adecuada. Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí mismo. Eso lo decido yo’.

Insistió en que ahora se siente más en control y agregó: ‘En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil, se esperaba que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabó. Ahora, nadie nos controlará. Nadie nos dirá cómo sanar, cómo limpiar nuestras heridas’.

Shakira describió anteriormente el nuevo disco como un ejemplo de cómo convertir el dolor en éxito. Ella dijo a ‘Extra’: ‘Creo que este álbum no es solo la materialización de todos esos altibajos y también el proceso, el proceso alquímico, de transformar el dolor en resiliencia y fuerza, sino que también creo que mis fans han estado ahí, manteniendo un diálogo conmigo, ¿sabes? Ha sido increíble, porque no creo que solo les cante y ellos escuchen, creo que ellos también me hablan a mí’.