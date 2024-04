Nuevo disco inédito de Joan Sebastian ya tiene primera canción

“Continuar con el legado de mi papá es un tema que nos importa mucho como familia, he estado al pie del cañón, me gusta asegurarme que sea algo bien hecho. Él era un hombre impecable, correcto, pero sobre todo siempre buscó que no se perdiera su esencia”, afirmó la hija de Joan Sebastián, en conferencia de prensa.

“Me di cuenta que es lindo fusionar el talento con nuevos artistas y, mientras esté cuidado y bien hecho, continuaremos con esta idea. Mi papá fue una persona que siempre luchó, fue soñador, que venía desde abajo y le gustaba mucho apoyar a nuevos talentos. Cuando veía a jóvenes de fuera no importaba la edad, los apoyaba en todo, le movía muchas fibras porque él empezó de cero”, agregó.

“El tema de Joan Sebastián es algo diferente al género que hacemos (belicón), pero no está fuera de lo que cantamos. Cantamos muchos covers de Joan, nos gusta ese lado y sentí que me hacía falta un tema de esos. Aceptamos hacerlo de la mano de nuestras raíces porque uno creció con la música ranchera”, comentó Luis R. Conríquez en conferencia de prensa realizada ayer.

“Joan inspiró la carrera de muchos artistas mexicanos, fue un gran escritor. Es algo que no se espera uno, estar aquí, pertenecer a este movimiento que está para recordar a Joan y me siento bien agradecido por esta oportunidad”, aseguró