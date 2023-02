Hace escasos meses, Abigail reveló que había sufrido una relación sentimental tóxica y repleta de prácticas abusivas y denigrantes por parte de su exnovio. “Mi abusador se aprovechó de mi inocencia y la relación se volvió violenta muy pronto. Me golpeaba con regularidad, me encerraba en la habitación y me forzaba a pensar y decir que todo estaba bien, todo ello mientras lidiaba con graves heridas que la mayoría de la gente no podía ver”, explicaba en su demoledor alegato.