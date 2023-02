Katy Perry y Miranda Kerr escenifican su amistad en pleno escenario

Katy Perry y Miranda Kerr siempre han mantenido una relación muy cordial y amistosa, a pesar de que la cultura popular tiende a atribuir cierto grado de rivalidad a aquellas mujeres que han estado con el mismo hombre.

Para evitar especulaciones al respecto y demostrar personalmente que ambas se consideran “hermanas”, las dos artistas han posado juntas y sonrientes en la alfombra roja de la Gala de las Artes G’Day, celebrada este fin de semana en Los Ángeles.

Por si eso no bastara, la cantante ha sido la encargada de entregar a la modelo el premio honorífico de la jornada, ofreciendo para ello un poderoso discurso sobre la sororidad.

La estrella del pop disfruta de una sólida relación sentimental con el actor Orlando Bloom, así como de la paternidad compartida de la adorable Daisy Dove, de dos años. Por su parte, Miranda estuvo casada con el astro de Hollywood entre los años 2010 y 2013, ambos tienen un hijo en común, Flynn (12), y ahora la maniquí australiana vive un cuento de hadas con su esposo Evan Spiegel, cofundador de la red social Snapchat y padre junto a Miranda de los pequeños Hart y Miles, de cuatro y tres años, respectivamente.

La propia Katy reconoció sobre el escenario que, al menos para algunos, podría resultar chocante que ella fuera la elegida para jugar un papel tan relevante en la gran noche de Miranda. “Puede que algunos estén confundidos de que sea yo la encargada de presentar a Miranda. Eso no encaja en el clásico relato de que las parejas y las exmujeres no pueden llevarse bien. Y es verdad, estoy segura de que hay gente a la que le encantaría vernos luchar en el barro. Pero estamos aquí para dar la batalla por el amor, porque Miranda es amor”, reza un primer extracto de sus entusiastas palabras.

”El amor puede manifestarse en diversos tipos de familias, como bien saben. Y yo me siento muy orgullosa de mi vínculo con una mujer que vive su día a día con gracia y belleza. Doy gracias por nuestra familia moderna. Para mí, he ganado una hermana, una con la que me llevo muy bien y con la que estoy de acuerdo en todo”, ha señalado sobre la estrella de las pasarelas, destinataria del galardón a la excelencia por su trabajo solidario y su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer.

A diferencia de Orlando, que prefirió no asistir a la gala, el citado Evan Spiegel sí hizo acto de presencia en la ceremonia para mostrar públicamente lo orgulloso que está de su esposa.