Sam Taylor-Johnson habla de su diferencia de edad con su esposo Aaron

”Quiero decir, sale a relucir ahora porque lo preguntas. Y surge desde la perspectiva exterior de la gente que no nos conoce, porque supongo que siempre... Somos un poco anómalos, pero es lo que hay. Después de 14 años piensas que seguro que a estas alturas ya no importa”.

En realidad, su caso no es algo inusual en la meca del cine: Michael Douglas también es un cuarto de siglo mayor que su esposa Catherine Zeta-Jones, Harrison Ford le saca 22 años a Calista Flockhart, y George Clooney nació 17 años antes que su esposa Amal.

Lo único que diferencia a la pareja de todos esos ejemplos es que, en su relación, es ella quien es considerablemente mayor que su esposo.

A Sam Taylor-Johnson no le importó nada de eso cuando conoció a su futuro esposo, y no se lo pensó dos veces antes de volver a casarse y de forma una familia con Aaron Taylor-Johnson pesar de lo joven que aún era él por aquel entonces.

”Si hubiera sido cínica por un segundo, no habría funcionado. Si me hubiera cuestionado algo, no habría funcionado. Soy muy instintiva. Me he metido de lleno en todo en mi vida. Siempre digo: ‘Esto parece increíble’. Y me lanzo de cabeza a la experiencia, sea buena o mala”. asegura.

“Y creo firmemente que el corazón es lo que manda”.