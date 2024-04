El cáncer de Olivia Williams, actriz de “The Crown”, no se cura

El cáncer de Olivia Williams ‘no se cura’, pero está ‘siendo controlado’ seis años después de que le diagnosticaran por primera vez.

Williams fue la designada en “The Crown” para llevar el papel de uno de los personajes más polémicos en la historia de la familia Real, Camila Parker Bowles. También participó en la película “Sexto sentido” junto a Bruce Willis.

La actriz de 55 años descubrió que tenía un tipo raro de cáncer de páncreas en 2018, pero se sometió a un tratamiento. Ahora se describe a sí misma como ‘viviendo’ con la enfermedad e insiste en que es más probable que muera al caerse de su bicicleta, que morir de cáncer.

Así lo declaró al periódico The Independent: ‘Es posible que tengas un diagnóstico de cáncer y que esto te mate, o que algo más te mate, pero puedes apostar a que ahora tienes muchas más probabilidades de vivir con cáncer. Esa es la nueva realidad y eso es lo que estoy haciendo ahora. Mi cáncer no se ha curado. Está siendo controlado. Eso no significa que vaya a morir la próxima semana’.

LEA: Christian Nodal sorprende con su rostro sin tatuajes

Continuó: ‘Probablemente, tengo mucho más riesgo de que me caigan de la bicicleta porque no hay suficientes carriles para bicicletas en Londres que de morir de este cáncer’.

La estrella de ‘The Crown’ es ahora embajadora de la organización benéfica Pancreatic Cancer UK después de haber rechazado previamente el papel por temor a no tener un perfil lo suficientemente alto como para ayudar, pero se alegra de haber aceptado esta oferta.

Añadió al diario: ‘Tengo un escenario en el que apoyarme y algo que vale la pena decir, que es, -no llores por mí porque tengo cáncer, ayuda a las personas a vivir con cáncer-. Porque esa es la nueva normalidad, y hay muchísima gente que lo está haciendo a mi lado’.

Olivia anteriormente sobre su batalla de cuatro años para obtener un diagnóstico, revelando que los médicos pensaban que estaba ‘delirando’ que fue tratada por afecciones que incluían síndrome del intestino irritable, lupus y depresión antes de que una tomografía computarizada confirmara que sus síntomas en realidad estaban siendo desencadenados por un tumor en su páncreas.

Así lo reveló a la revista Vogue: ‘Estaba claro que muchos médicos pensaban que yo estaba delirando. Y ese es un lugar muy solitario. Después de que los primeros médicos te rechazan, ni siquiera los amigos y familiares que más te apoyan no pueden hacerte compañía. En la consulta intentas convencer a todos de que estás enfermo. En cualquier otro lugar finges que estás enfermo’.

ADEMÁS: Shakira declara a la revista Allure que ha renacido como mujer

Después de ser finalmente diagnosticada, añadió: ‘Habían sido necesarios más de 10 médicos, en tres continentes, cuatro años para localizarlo, pero finalmente tuve un diagnóstico... No culpo a los médicos por no detectar el cáncer antes. Ningún médico de cabecera ordena una tomografía computarizada a una actriz alérgica al champán’.

Y concluyó: ‘Pero si hubiera existido una prueba simple en el consultorio de Harley Street, este artículo sería mucho más corto, todavía tendría el páncreas y el bazo funcionando, y Tom Beard, Alan Rickman, Luciano Pavarotti, Aretha Franklin, John Hurt, es posible que Patrick Swayze, Steve Jobs y alguien con quien esté relacionado todavía estarían aquí para contarle su historia de supervivencia’.