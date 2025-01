Roger Nores, amigo de Liam Payne, demanda al padre del artista

El padre del cantante afirmó en “declaraciones juradas” a la policía que Roger formaba parte de un “grupo de atención” dedicado a su hijo porque “no se le podía dejar solo en la situación vulnerable en la que se encontraba”, pero ahora el ex mánager ha dicho que las declaraciones son “falsas, contenían omisiones materiales y muchas partes no se basaban en el conocimiento personal”.

La ex estrella de One Direction murió en octubre de 2024 a la edad de 31 años tras una caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires y ahora su amigo Roger -que estaba con él en la ciudad argentina- llevará a su padre a los tribunales, alegando que las declaraciones “falsas y difamatorias” sobre él a un fiscal condujeron a su detención y a que se le imputaran cargos de homicidio involuntario.

Roger afirma que las declaraciones de Geoff afectaron a su reputación en “proporciones gigantescas con grandes daños y perjuicios”.

Pero, según Roger, el “producto financiero neto de los procedimientos judiciales serán en beneficio del hijo de Liam Payne”, Bear, que tuvo con la cantante de Girls Aloud, Cheryl.

Dijo a Rolling Stone: “Todos los beneficios serán donados al hijo de mi amigo. Geoff tiene que dar marcha atrás en su declaración jurada, ya que sabe muy bien que yo no era el enfermero ni el cuidador de Liam. Liam, al que echo de menos cada día, era mi querido amigo y un hombre libre, independiente, brillante y respetuoso que hacía lo que quería cuando quería”.

En noviembre, Roger contó cómo vio a Liam menos de una hora antes de su caída fatal, al tiempo que rechazó las afirmaciones de que la policía había allanado su casa en relación con la tragedia.

Roger dijo a MailOnline: “Nunca abandoné a Liam, fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que ocurriera la desgracia. Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca podría haber imaginado que algo así ocurriría”.

“El 17 de octubre declaré ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún agente de policía ni con el fiscal. Yo no era el mánager de Liam, él era sólo un amigo muy querido, y por favor, remítanse al correo electrónico que envié a Liam y a su equipo el 23 de agosto. Esta tragedia me ha roto el corazón y he echado de menos a mi amigo todos los días”.