RM revela que quería morir debido a la presión de ser el líder de BTS

El 25 de mayo, en el programa “Mini&Moni Music”, con motivo del lanzamiento de su segundo álbum en solitario, “Right Place, Wrong Person”, RM compartió una confesión impactante con su compañero Jimin.

En un video filmado hace seis meses y publicado en BANGTANTV, RM y Jimin sostuvieron una conversación sincera. RM reveló las abrumadoras presiones que enfrentó como líder de BTS. Sus palabras fueron contundentes:

“Especialmente yo, en esta agrupación, siempre tuve que hablar con rectitud sobre las cosas buenas y defender al equipo frente a todos. Lo que muchos esperan de mí es que en entrevistas, diga discursos y me exprese con los demás solo por ser el líder. Pero sabes algo, siempre he pensado que soy un insignificante joven de 29 años que tiene una vida un poco diferente a otros. Hemos pasado por lo mismo durante 10 años. En cierto punto, esta gran presión, o tener la idea de que siempre debíamos ser perfectos y diferentes a los demás, era realmente agotador... Amaba BTS porque era un grupo de música, pero tener que preocuparme de que todos los puntos de vista se mantuvieran alineados me llevó a pensar a veces que quería morir.”

“Solo sé que estaba pasando por un momento difícil, y el peso de ser líder de BTS es algo que ni siquiera puedo imaginar a pesar de estar a su lado”, comentó Jimin.

“Vi también muchas veces nuestras actuaciones del pasado. Pensé por primera vez: cuando miré por qué viví esforzándome tanto durante 10 años, vi que no podía relajarme, sea en el escenario o detrás de cámaras. Siempre estaba tenso, siempre estaba sensible y siempre estaba pendiente de todo. Podía haber estado más relajado. Cuándo me vi sentía pena por mí”, reveló RM.