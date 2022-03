“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores. Yo no sé de reguetón ni de rimar, señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, opinó el intérprete de “Déjame Llorar”.

Mientras tanto, J Balvin no ha emitido declaraciones ni se ha manifestado en redes, donde los usuarios no dejan de comentar sobre el trabajo y las carreras de los artistas de música urbana.

“El éxito no es culpable de tus sinsabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito, Residente, a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto es solo un consejo de este cantante viejo”, se lee también en los mensaje que escribió Montaner en su cuenta oficial de Twitter.

VIDEO: Residente llama “pendejo del género urbano” a J Balvin

El año pasado, en vísperas de los Latin Grammy, J Balvin escribió una serie de mensajes en redes, donde mencionó que estos premios no reconocen a los artistas como se merecen, invitando a los de su rubro artístico a no acudir a la ceremonia de premiación.