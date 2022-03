Habla tatuador que borró los ojos de Belinda en el pecho de Christian Nodal: “Fue algo muy complicado”

“Lo único que te puedo decir que sí fue algo muy complicado. Duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado”, comentó el artista.

Rafael Valdez reveló en entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, lo que hizo para trasformar ese dibujo . “Eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están.

View this post on Instagram

Hace unas semanas, Valdez platicó con Metro sobre cómo había tapado el nombre de Beli para crear algo totalmente diferente.

”Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia (Belinda), su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal”.

“Entonces me marcó su chef para platicarme, le pasó mi número directo a Nodal y él me habló, nos pusimos de acuerdo y ese mismo día en la noche me fui a su casa aquí en Guadalajara”.

Entre los famosos que Rafa ha entintado están Marc Anthony, Demi Lovato, Kylie Jenner, David y Victoria Beckman, Alejandro Fernández, entre otros.