Revelan enfermedad que sufría Jesús Guerrero, el estilista de Kylie Jenner

Jesús Guerrero necesitaba "descanso y ayuda" antes de su repentina muerte a los 34 años.

El famoso peluquero -que había trabajado con artistas de la talla de Jennifer López, Selena Gómez y también era conocido por ser el mejor amigo de Kylie Jenner- falleció a principios de este año y, aunque todavía no se ha determinado la causa de la muerte, su familia ha revelado que recientemente le habían diagnosticado gastritis, que es una inflamación del revestimiento del estómago.

Su hermana Gris, declaró a UsWeekly: "Le diagnosticaron gastritis hace meses, pero nunca llegó a ser tan grave. Así que no sabemos si eso fue parte de ello. No se lo dijo a mucha gente. La gente que lo veía le decía: 'Necesitas descansar y ayuda', y él parecía creer que podría superarlo y mejorar y, desafortunadamente, ese no fue el caso".

La muerte de Jesús Guerrero se confirmó a través de un post de Instagram en febrero y Kylie compartió más tarde un mensaje revelando que siente un dolor "insoportable" desde que falleció.