Revelan que los actores de la película 300 fueron enviados al hospital “todos los días” durante el rodaje

La producción de 300 no fue un rodaje típico de Hollywood. Los actores pasaron por un riguroso entrenamiento físico para transformarse en guerreros espartanos, lo que incluyó meses de preparación con entrenadores personales para lograr los físicos esculpidos que se ven en pantalla. Sin embargo, esa exigencia también conllevó consecuencias. “Las escenas de combate eran extremadamente reales, y con tantas armas y movimientos rápidos, los errores ocurrían”, explicó Butler en diálogo con People.

Entre los accidentes más impactantes, Butler mencionó el caso de un compañero que resultó gravemente herido por una lanza durante una de las secuencias de lucha. Si bien no dio detalles específicos sobre cada incidente, dejó en claro que estas situaciones eran comunes en el set. Las heridas incluyeron desde cortes menores hasta fracturas, y a pesar de los contratiempos, el equipo continuó trabajando para completar el proyecto.

El nivel de compromiso del elenco y el equipo técnico quedó reflejado en la pantalla, donde la crudeza de las batallas y el ambiente cargado de adrenalina contribuyeron a la autenticidad de la película. “Esas heridas y el cansancio eran reales. Fue una experiencia única, pero definitivamente intensa”, señaló Butler.

Aunque 300 fue particularmente exigente, no es la única producción en la que Butler ha enfrentado situaciones peligrosas. Durante la entrevista, el actor también recordó otros accidentes significativos que ocurrieron a lo largo de su carrera. Uno de los más graves tuvo lugar durante el rodaje de Chasing Mavericks (2012), una película sobre surf en la que estuvo a punto de ahogarse al ser golpeado por una gigantesca ola. “Pensé que era mi fin. Me sacaron del agua y me llevaron al hospital; incluso me dieron desfibrilación. Fue intenso”, contó el actor.

Otro episodio ocurrió en una película con Pierce Brosnan, donde un fallo en un vehículo durante una escena de persecución resultó en un choque a alta velocidad. “Estábamos en un Range Rover, y Pierce me estrelló directamente contra un muro. Fue un impacto enorme que me dejó el cuello hecho pedazos. Ya estaba golpeado de 300, así que eso lo empeoró todo”, confesó.

Estos relatos evidencian que, para Butler, el oficio de actuar va mucho más allá de memorizar líneas y representar emociones; implica asumir riesgos físicos reales en pos de lograr la autenticidad en pantalla.

A pesar de las numerosas lesiones y las visitas al hospital, Butler afirma que no se arrepiente de nada. “Es increíble. No cambiaría esto por nada del mundo”, expresó con una sonrisa, reflejando su pasión por el oficio. Según él, estos desafíos forman parte de lo que hace que las películas de acción sean tan emocionantes y auténticas, tanto para los actores como para el público.

En el caso de 300, esos sacrificios rindieron frutos. La película, que fue un éxito de taquilla, no solo consolidó la carrera de Butler como un héroe de acción, sino que también marcó un hito en el cine por su innovador estilo visual y su narrativa épica.