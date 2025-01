Muere la actriz Joan Plowright a los 95 años

La destacada actriz británica Joan Plowright, reconocida por su extensa carrera en teatro, cine y televisión, falleció este 16 de enero a los 95 años en Denville Hall, un hogar de retiro para actores en el sur de Inglaterra, según informó su familia en un comunicado difundido el viernes. Estuvo acompañada por sus seres queridos al momento de su deceso.

Plowright, quien compartió su vida y trabajo con su esposo, el legendario actor Laurence Olivier, jugó un papel clave en la revitalización del teatro británico durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. “Tuvo una carrera larga e ilustre a lo largo de siete décadas, hasta que la ceguera la obligó a retirarse”, declaró su familia. “Estamos muy orgullosos de todo lo que Joan logró y de quién fue como ser humano amoroso e inclusivo”.

Durante su trayectoria, Plowright integró una generación sobresaliente de actores británicos junto a figuras como Judi Dench, Vanessa Redgrave, Eileen Atkins y Maggie Smith. Ganó un Premio Tony, dos Globos de Oro y obtuvo nominaciones al Oscar y al Emmy. En 2004, fue nombrada dama por la reina Isabel II.

Nacida como Joan Ann Plowright en 1929 en Brigg, Lincolnshire, Inglaterra, se involucró en el teatro desde temprana edad gracias a su madre, quien dirigía un grupo de teatro aficionado. Tras estudiar en instituciones como el Laban Art of Movement Studio en Manchester y la escuela de teatro del Old Vic Theatre en Londres, debutó en los escenarios londinenses en 1954 y se unió al Royal Court Theatre en 1956, donde destacó en las obras de dramaturgos contemporáneos como John Osborne.

En 1956, Plowright hizo su debut en el cine con un pequeño papel en la adaptación de Moby Dick, dirigida por John Huston y protagonizada por Gregory Peck. Un año después, co-protagonizó junto a Olivier la obra The Entertainer de Osborne, donde interpretó a su hija. Este encuentro marcó el inicio de una relación profesional y personal con Olivier, con quien contrajo matrimonio en 1961 tras el divorcio de ambos de sus respectivas parejas.

Plowright brilló en papeles teatrales clásicos, desde Anton Chéjov hasta William Shakespeare. Entre sus actuaciones memorables destacan The Seagull, The Merchant of Venice, The Chairs de Eugene Ionesco y las obras de George Bernard Shaw, Major Barbara y Saint Joan. En el cine, alcanzó una nueva etapa de reconocimiento a los 60 años con producciones como Jane Eyre (1996), 101 Dalmatians (1996) y Dennis the Menace (1993).

En 1993, se convirtió en una de las pocas actrices en ganar dos Globos de Oro el mismo año: uno por la película Enchanted April, que también le valió una nominación al Oscar, y otro por la miniserie Stalin. Sin embargo, no todos sus proyectos fueron éxitos, como lo demuestran las críticas desfavorables a The Scarlet Letter o algunos proyectos televisivos que no lograron despegar.

Además de su carrera, Plowright dedicó gran parte de su vida a preservar el legado de su esposo, quien falleció en 1989, asegurándose de que su impacto en el teatro y el cine británicos fuera reconocido.