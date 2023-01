La tarde del lunes 23 de enero se dio a conocer la muerte del comediante Polo Polo, tras sufrir durante varios años demencia vascular.

El histrión, quien tuvo a los 78 años, es velado en una funeraria al centro de la CDMX, a puerta cerrada por petición de sus hijos.

Pocas personas han podido acceder e incluso ellos mismos pidieron que en el lobby no dieran ningún informe sobre los restos del comediante.

Durante el transcurso de la noche, algunos famosos acudieron a darle el último adiós al “padre de la comedia” como se le empezó a reconocer a Polo Polo.

De los primeros en llegar fue Rafael Inclán, quien recordó grandes anécdotas a lado de él: “Fue un gran amigo, un excelente compañero... me duele que se vaya, pendejame*** no lo busque más y ya no supe de él los últimos años”.

Hasta el momento, se sabe extraoficial que su cuerpo será velado toda la noche, además, de que será incinerado y mañana partirá rumbo a León, donde pasó sus últimos años.