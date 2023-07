Peso Pluma, Rosalía y Rauw Alejandro, entre los favoritos de Barack Obama

REDACCIÓN. “La bebé (remix)”, de los mexicanos Peso Pluma e Yng Lvcas, y “Vampiros”, de la española Rosalía junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, forman parte de las canciones favoritas de este verano del expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017).

Esos artistas hispanos entraron en su lista de 42 canciones, que incluye a cantantes famosos entre los jóvenes estadounidenses como Ice Spice o SZA, pero también voces más tradicionales como Ella Fitzgerald o Bob Dylan.

“Como hago cada año, aquí están algunas de las canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo nuevo y lo viejo”, escribió Obama en un tuit presentando su selección. “Tengo ganas de saber de qué me he perdido”, dijo a sus seguidores.

“La bebé (remix)” ayudó a consolidar a Peso Pluma como uno de los fenómenos del momento, siendo una de las dos canciones del artista que se colocó entre las más escuchadas de Spotify a nivel mundial el pasado abril. Por su parte, “Vampiros” forma parte del EP “RR” lanzado por Rosalía y Rauw Alejandro, en donde expusieron su romance.