Shakira celebra su triunfo en los Premios Juventud en medio de sus problemas legales

Shakira está completamente “centrada en su vida artística en Miami”, como se desprende del mismo texto, y ayer jueves la propia artista lo dejó bien claro al presentarse en la ceremonia de entrega de los premios Juventud, una de las citas imprescindibles del calendario musical.

Enfundada en un impresionante vestido rojo con gafas y tacones a juego, la diva llegó a la cita sonriente, relajada y acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su extinta relación con Gerard Piqué.

La cantautora fue homenajeada por su compromiso social y humanitario y, tras recibir el premio a la “agente de cambio”, ofreció unas poderosas palabras para animar a las nuevas generaciones a luchar contra las injusticias.

En ese sentido, Shakira no dudó en elogiar a su primogénito, Milan, de 10 años, por ser el mejor ejemplo de que “para ser un agente del cambio, no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un puesto de poder, ni ser famosos o ricos: para ser un agente del cambio sólo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”.