Nostalgia y furor en el gran estreno de “Barbie” en los cines de San Pedro Sula

“Estoy encantada, fue como traer mi infancia de nuevo. En mis cumpleaños yo siempre esperaba de regalo una Barbie. De hecho mi amiga cuando me invitó al cine para ver la película, me dio una Barbie. La película me gustó tanto que voy a regresar a verla”, comentó Arcely Alfaro tras salir de la primera función en Cinemark del City Mall.

“Barbie” es protagonizada por la actriz australiana Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, quien ha destacado en el cine independiente con filmes como “France Ha” o “Lady Bird”.

Se espera que la cinta sea una de las más taquilleras del año, mientras tanto, las opiniones de los críticos han sido favorables.