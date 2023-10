Penélope Cruz entrevista a Rosalía para la revista Vogue

Rosalía protagoniza la portada de noviembre de Vogue con una charla nada menos que con Penélope Cruz.

Después de su sonada ruptura sentimental con Rauw Alejandro, Rosalía hizo su tercera portada para Vogue España, con una entrevista firmada por su amiga Penélope Cruz, con quien coincidió en el rodaje de Dolor y Gloria (Pedro Almodóvar, 2019).

Acerca de la fama, la cantante dice: “No cambiaría nada, independientemente de que tuviera fama o no. (Me siento muy) Afortunada de poder hacer lo que hago, así que intento concentrarme en el agradecimiento y en las pequeñas cosas y así no pierdo el norte”.

Sobre la maternidad, Rosalía comparte: “Mejorar la vida de la gente que tienes a tu alrededor y cuidar a los que quieres, en vez de centrarse en uno mismo, es muy bonito. Me haría mucha ilusión ser madre algún día”. Cruz señala: “Desde que nacieron (mis hijos), eso es lo más importante para mí. En realidad, todo cambia después de ser madre (...) Y eso es una bendición”.

La actriz deja una anécdota que vivió con su padre: “Íbamos los dos caminando por la calle y una persona pasó con un auto y me gritó: ‘¡Te quiero!’. Y, cinco minutos más tarde, otra persona pasó en otro coche y me insultó. Ahí me di cuenta de que eso era un resumen de lo que iba a ser mi vida a partir de entonces”.