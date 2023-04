Películas que puede ir a ver al cine en esta Semana Santa

De igual forma, Calabozos y dragones que trata de un encantador ladrón y un grupo de aventureros se embarcan en una búsqueda épica para recuperar una reliquia perdida hace mucho tiempo. Sin embargo, su aventura se tuerce peligrosamente cuando se meten en problemas con la gente equivocada. Película con buena aceptación por la crítica, producida por Paramount Pictures, Entertainment One y Hasbro Studios.

Y no puede faltar la película más aclamada del año, La ballena , protagonizada por Brendan Fraser (ganador del Óscar como Mejor actor por este filme), la cual trata de un profesor de inglés, un tipo solitario que sufre obesidad mórbida y que intenta restablecer el contacto con su hija en busca del perdón.

Mientras tanto, dos bandas icónicas de música se preparan para complacer a su público, Metallica y Coldplay respectivamente, la primera lanzará en cines la primicia de su nuevo álbum (listening party mundial), un día antes de su lanzamiento oficial (Metallica 72 Season Global); y la segunda, denominada Coldplay Live at River Plate, tras el éxito sin precedentes de la retransmisión en directo de COLPLAY Music Of The LIVE desde Argentina a los cines de todo el mundo el pasado mes de octubre, la banda vuelve a la gran pantalla en este nuevo e impresionante montaje del directo.

Ya cerrando esta parte de la cartelera, con filmes que están por estrenarse, aparece otra de animación, para los amantes del anime, Suzume no Tojimari estará disponible en cines hondureños la próxima semana. Es una historia sobre la llegada a la adultez de su protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación.