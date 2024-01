Pee Wee se siente avergonzado tras ser arrestado por conducir ebrio

Apenado, consciente de que actuó de manera imprudente e irresponsable, y que cometió un error al manejar con “unas copas” encima, así se encuentra el cantante Pee Wee tras su arresto en el condado de Hidalgo, Texas, la madrugada del sábado.

El ex vocalista de Kumbia Kings concedió una entrevista en la que habló a detalle de la detención que tuvo el fin de semana luego de asistir una fiesta con amigos y familiares, y en la que dejó claro que no tiene problemas con la bebida.

”Estoy apenado, no es algo que yo aplaudo, verdad, pero sé que es algo que le puede pasar a cualquiera”, declaró el intérprete de “Mi Dulce Niña”.

”Pues sí, cometí esta irresponsabilidad después de una reunión con unos primos, unos familiares. Conducía a casa, no estaba tan lejos, por eso se me hizo fácil y sucedió que me pararon y decidieron llevarme a la cárcel por tener unos tragos encima”.

El cantante de origen mexicano fue detenido la madrugada del sábado, al filo de las 05:00 horas y permaneció detenido sólo 12 horas.”

“No es recomendable (mezclar el alcohol con el volante), lo que se puede hacer en este tipo de situaciones es siempre tomar un Uber o que un familiar te lleve a casa”, explicó Pee Wee.