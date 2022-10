Las rencillas entre Enrique Guzmán y Frida Sofía han tomado un nuevo aire luego de una entrevista que ofreció el cantante por su próximo concierto en Monterrey y que después fue transmitida por el programa ‘De primera mano’. Y es que las declaraciones de Guzmán no le gustaron para nada a su nieta, quien de inmediato respondió con un impactante audio.

La reciente polémica comenzó hace dos días cuando el rockanrolero aceptó hablar de Frida Sofía y la acusación que hizo en su contra por supuestos tocamientos indebidos. Enrique Guzmán insistió en que la joven de 30 años estaba mintiendo y lamentó estar unido en parentesco con ella. “La única desgracia es que estamos emparentados, si no yo hubiera tenido otro tipo de reacción sobre este asunto, yo hubiera respondido de una forma fuerte, pero es mi nieta”, dijo.

La situación se puso color de hormiga cuando la hija de Alejandra Guzmán escribió por WhatsApp al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien ni tardo ni perezoso lo informó al aire. Unos cortes después del álgido momento, el conductor habló y mostró los mensajes de Frida Sofía, advirtiendo que eran de contenido fuerte y delicado.

“Creo que lo que más asco y creo que incongruencia, no sé lo que me da, me da asquito es cuando dice ‘pues es que es familia’. No, señor o lo que seas, ped*filo, asquer*oso, no soy tu f*ck familia. Me vale madr*es, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Cabr*n, ped*filo, c*ler*”, dijo la joven en un primer mensaje.

Pero, los intensos comentarios de la famosa no pararon ahí. La segunda parte fue una nueva acusación en contra de Enrique Guzmán sobre supuestas muertes. “Se debería de preocupar, digo, también ya sé que es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero. Por qué no habla de todas esas cosas, puerco”, agregó Frida.

Todo parece que la nueva polémica entre ambos no tendrá un fin pronto, ya que Gustavo Adolfo Infante mencionó que aún hay seis audios de Frida Sofía que serán revelados próximamente.