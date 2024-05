Patricia Corcino es eliminada de La Casa de los Famosos

A pesar del apoyo de la audiencia, Natalia Casco decidió abandonar la competencia Nuestra Belleza Latina VIP (Univisión) y darle paso a Patricia Corcino.

“[Ella] es madre como yo y desearía que todavía tuviera esas oportunidades.Me retiraré”, dijo Casco en el escenario durante el espectáculo. “Le estoy dando a Patricia la oportunidad de seguir jugando”.

“Mi estado emocional es más importante que la competición. Siento que no puedo más”, respondió Casco luego de que le preguntara sobre esta decisión.De regreso al escenario, la puertorriqueña abrazó a Casco y dijo entre lágrimas: “Me siento como un pájaro con las alas cortadas y siento que Natalia me dio ese vuelo nuevamente”.

Previamente, La puertorriqueña Patricia Corcino llamó ‘la sucia’ a Nathalia Casco en el confesionario de Nuestra Belleza Latina VIP. Estas palabras dieron pie para que la guatemalteca Josephine Ochoa expresara que la hondureña dijo algo que le pareció arrogante: ‘La que se meta conmigo va pa fuera’.

‘Para mí no se hizo nada humilde ese comentario y me dejó mucho que opinar de ella, pero eso estuvo intenso’. A medida que los días pasan, las chicas se desahogaron y Nathalia no salió bien librada en el confesionario.