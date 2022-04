Hasta el momento, no ha trascendido la causa de la muerte de este intérprete neoyorquino no.

Herman (Brooklyn, 1946) también había aparecido en otras famosas películas como “Once Upon a Time in America” (1984), junto a Robert De Niro o Joe Pesci, entre otros.

Sin embargo, su papel más aclamado fue el de Peter “Beansie” Gaeta en “The Sopranos”, una serie que se popularizó a principios del siglo XXI y en la que compartió reparto con el propio Imperioli.

En esta, Herman encarnó el personaje de Beansie, un traficante de drogas muy vinculado a la mafiosa familia DiMeo y que cautivó a gran parte del público de “The Sopranos”.

Herman debutó en el mundo del cine en 1982 con “Dear Mr. Wonderful”, un filme de producción alemana y género dramático protagonizado por Joe Pesci.

Tras esto, encadenó papeles en la misma década con cintas como “The Pope of Greenwich Village”, “The Cotton Club”, “The Purple Rose of Cairo” o “The Last Temptation of Christ”.

Asimismo, pasó por la pequeña pantalla, donde se le pudo ver en “Miami Vice”, “Spenser: For Hire”, “The Equalizer” o “Entourage”.