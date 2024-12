Noah Centineo regresa como “Peter Kavinsky” a “XO, Kitty”

Tan pronto como terminó la primera temporada de XO, Kitty, los fans comenzaron a esperar con ansias la segunda temporada. ¡Y la espera casi ha terminado! El 16 de enero de 2025, se estrena la segunda temporada en Netflix.

Pasaron dos años desde el anuncio inicial de la primera temporada de esta esperada serie spin-off de To All The Boys. La misma se estrenó en Netflix el 18 de mayo de 2023. Sin embargo, ni siquiera un mes después, el programa fue renovado para una segunda temporada. Ahora, la cuenta regresiva para su estreno se está acortando y finalmente obtuvimos algunas actualizaciones muy esperadas sobre los nuevos miembros del elenco y algunas imágenes de primer vistazo.

XO, Kitty sigue a la elocuente Katherine Song Covey, también conocida como Kitty, una de las favoritas de los fans de las películas de To All The Boys.

Después de conseguir la misma beca que recibió su difunta madre en su adolescencia, Kitty se inscribe en una escuela secundaria internacional en Corea del Sur.

“Cojan sus cascos, niños, esto va a ser un viaje salvaje”, escribió la protagonista Anna Cathcart en Instagram cuando se anunció la serie por primera vez, y tenía toda la razón.

La primera temporada siguió a Kitty mientras se dirigía a Seúl para reunirse con su novio de larga distancia Dae (interpretado por Choi Minyeong). Lo que siguió fue realmente una montaña rusa, con todos sus altibajos y giros románticos.

La temporada uno de XO, Kitty terminó con más de un cabo suelto y un final bastante abrupto, por lo que es natural preguntarse sobre el futuro de Kitty en la temporada 2.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 2 de XO, Kitty, incluida la fecha de lanzamiento, el elenco, los detalles de la trama, las primeras fotos y más.