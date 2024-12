Nicole Kidman revela cuál fue el consejo que le dio su madre antes de morir

Nicole Kidman ha asegurado que llorará la muerte de su madre tanto como quiera.

La actriz, de 57 años, perdió a su madre Janelle en septiembre, cuando falleció a los 84 años, y ha insistido en que, tres meses después, no hay “límite de tiempo” para gestionar el proceso de duelo, a pesar de que su madre tenía una edad considerable.

En declaraciones al programa ‘CBS Sunday Mornings’, dijo: “Wow, tres meses después, y la gente me dice: ‘Sí, ella tenía 84 años, una buena vida...’. Pero esa era mi madre. No importa la edad. No hay límite para el duelo, no debes tener un límite de tiempo, no tienes que estar mejor a estas alturas. Se te permite pasar por olas. Pero es mi madre, mi vida, y se me permite procesar y llorar de la manera que quiera”.

Mientras tanto, la estrella de ‘Babygirl’ tiene a Bella, de 31 años, y Connor, de 29, con su exesposo Tom Cruise, pero también tiene a Sunday, de 16 años, y Faith, de 13, con el músico Keith Urban, y es consciente de que como “madre mayor” necesita ser consciente de su salud después de seguir los consejos de su propia madre.