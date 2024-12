Gigi Hadid revela que las ratas invadieron su casa en Nueva York

La maniquí señaló que la “sala de manualidades” tiene incluso una pared en la que su hija de cuatro años “puede pintar”.

Y añadió: “Hay una pared en la que puede pintar en toda la casa. Y allí hacemos de todo, usamos plastilina y muñecos de colores y, obviamente, dibujamos y pintamos mucho. Es bueno para los dos. Nos encanta”.

Gigi también ha cambiado la forma de decorar sus apartamentos, ya que antes optaba por diseños “seguros y bastante sencillos”.

Dijo: “Tenía ese deseo de expresarme a través de chucherías y cosas así, pero no tenía la experiencia ni los medios para ser más creativa. Cuando llegué a un punto en el que pude comprar mi primer apartamento y dejar una huella más creativa en él, fue también el momento en mi estilo de moda en el que me dije: ‘A la mierda; me levanto cada día y me expreso, y no por las opiniones de los demás’. Y creo que he logrado expresarme en mis espacios vitales”.