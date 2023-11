Nicolas Cage ya no está interesado en rodar muchas películas

Nicolas Cages ha realizado uno de los regresos más aplaudidos y celebrados de Hollywood en los últimos tiempos.

Aunque nunca se fue del todo, sí es cierto que aceptó participar en películas de serie B que nadie consideraría dignas de un actor con Óscar como él -llegando a rodar cuatro al año- porque tenía deudas que saldar y se negaba a declararse en bancarrota.

En cualquier caso, el intérprete vuelve a ser un valor en alza en la industria del cine tras la buena acogida que recibió ‘Pig’ en 2021 y la comedia ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’ un año más tarde.

Irónicamente, puede que esta prolífica racha no dure demasiado porque en septiembre de 2022 se convirtió en padre por tercera vez junto a su quinta esposa Riko Shibata, y esa es ahora su prioridad.

“Me gustaría leer un libro a la semana, quiero pasar más tiempo con mi hija. Estoy haciendo balance de lo que es importante. Tal vez no haré tantas películas”, ha comentado.

Antes de que realizara estas declaraciones, se rumoreaba que Cage podría regresar a las superproducciones tras el mal sabor de boca que le dejó su cameo en ‘The Flash’ con una secuela de ‘Face/Off’, el thriller de 1997 que protagonizó con John Travolta, y rodando una tercera parte de la película de aventuras ‘National Treasure’ ahora que la franquicia resucitará en Disney + en forma de serie.

También se comenta que podría retomar el personaje de “Ghost Riders” en la próxima entrega de ‘Los Vengadores’, pero él ya ha asegurado que no lo hará: no por falta de respeto a Marvel, sino porque no lo necesita y es de los que cree que las franquicias de superhéroes han saturado la taquilla.