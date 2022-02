“He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana. Me está cuidando”, decía la actriz.

“Este es el último video que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans (...) he estado malita y quería decirles cómo estoy”, comenzaba diciendo Torres en el video.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, se despedía la también presentadora de televisión.

La noticia ha corrido rápidamente por las redes, donde amigos, compañeros de profesión y seguidores han lamentado su muerte. “Buen viaje, luchadora bella”, escribe la cantante Vanesa Martín; “Descansa en paz alma bella...”, se despide la actriz Melani Olivares; “Qué pena más grande. Descansa en paz Isabel, te echaremos de menos”, agrega el cantante y actor Ricky Merino.

Sus compañeras de reparto de la serie “Veneno” también han querido darle un último adiós a la intérprete: “Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero”, escribe la quien dio vida también a ‘La Veneno’ en su etapa inicial, Jedet.