MR JC habla del fracaso de su relación y de la pérdida de un bebé en su nuevo tema: “The Problem Child”

“The Problem Child” es el nuevo tema musical del cantante hondureño MR JC El del palabreo; en esta canción, el artista plasma algunos momentos oscuros de su vida.

En el tema, un free style de más de cuatro minutos de duración, JC habla de sus fracasos amorosos y cómo esto ha traído sufrimiento a su vida.

Y aunque no la menciona directamente, sus seguidores están seguros de que en uno de sus versos se refiere a su expareja, la modelo y bailarina Ónice Flores, mejor conocida como “Campanita”.

JC también revela en su canción que ha intentado quitarse la vida y su salud mental se ha visto afectada.

“Me he querido quitar la vida y he peleado con demonios...estuve quince días metido en el manicomio...”, dice una parte de la letra.

“También estuve casado y fracasó mi matrimonio, a mi hija ni la veo, estoy lleno de odio...Tuve otra relación y los cuernos me pegaron, dos semanas después ya tenía otro a su lado, tan rápido olvidaste el baby que pedimos el año pasado”, canta JC.

Entre sus traumas del pasado, MR JC recuerda la vez que intentaron abusar de él cuando era un niño. “A los 8 años me intentaron tocar y a ese hijo de pu** casi lo quise matar. Estoy lleno de rabia y no me puedo controlar, pero claro a mi todo el mundo me puede señalar”... entona con dolor.

Finalmente, MR JC también dice que ha callado por mucho tiempo, pero ahora está “destrozado” y que sus amigos lo han “traicionado”.

El video oficial de “The Problem Child” cuenta ya con más de 36 mil visualizaciones en YouTube y está entre las tendencias de la plataforma de videos.

Mira el video: