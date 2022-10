Millie Bobby Brown quiere convertir ‘Stranger Things’ en algo ‘más musical’. La actriz de 18 años ha interpretado a Eleven en la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, desde su inicio en 2016 y explicó que aunque dice algunas cosas como broma, le encantaría escribir un episodio musical de la serie.

“Digo cosas como que quería que [Eleven] se casara, pero luego también dije que quería que muriera. Realmente no lo sé. Y también, no es mi elección. Digo todas estas cosas realmente sola en voz baja, y luego la gente los toma y los imprime. Y yo digo, no, no, no, lo dije en broma, que quería que se casara y trabajara en Target. Era una broma. Pero tal vez no sea una broma. ¡Me encantaría ser la escritora! ¡Lo haría más como un musical!”, declaró la actriz.

La estrella de “Enola Homes” continuó afirmando, que para el final de la serie, que saldría al aire en 2024, el programa debería inspirarse en la comedia de situación “It’s Always Sunny In Philadelphia”, que contó con un tono cantando, todo bailando, un episodio como parte de la cuarta temporada. “Pero, ya sabes, no me lo confían a mí, lo cual deberían [risas]. Créanme: puedo hacer el final de Stranger Things, y sería genial. Creo que debería ser como It’s Always Sunny In Philadelphia. ¿Alguna vez viste el episodio musical? Tiene que terminar así, ¡un episodio musical!”, dijo la actriz a la revista Total Film.