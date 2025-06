Michelle Salas fue diagnosticada con una extraña enfermedad

Estados Unidos.

“Cuento largo corto. Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, que es lo máximo aquí en Miami. Llevamos semanas pensando en el plan de ataque para mi melasma. Desde hace un par de años, me empezaron a salir manchas por el sol, y la verdad, ha sido súper frustrante. Porque no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, explicó la joven influencer, quien es además una de las herederas de Silvia Pinal.

De acuerdo con información de Medline Plus, el melasma que padece Michelle Salas es una afección de la piel que provoca la aparición de manchas oscuras en la piel del rostro. El causante principal de esta hiperpigmentación es la exposición constante al sol, incluso a pesar del uso de bloqueadores y gorros para proteger a la dermis.