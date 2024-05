Yuri confiesa que le pidió perdón a la esposa de su amante

“Le di vuelo a la hilacha hasta los 30. Anduve con hombres casados. Estuve con quien yo quería. Hice lo que nunca pude hacer en mi casa. No tenía freno yo decía ‘aquel me gusta traigánmelo’ y la pase mal porque dicen por ahí lo que siembras cosechas”, dijo Yuri.

Yuri recordó recientemente en una entrevista con Pati Chapoy , que en el pasado cometió varios errores de los cuales no se siente nada orgullosa. Sin embargo la intérprete veracruzana asegura que acercarse a Dios le permitió enmendar su camino.

Una de las anécdotas que recordó fue cómo su comportamiento causó sufrimiento a terceros, algo que no podía ignorar. Con el tiempo, y tras un cambio profundo en su vida al acercarse a Dios, sintió la necesidad de enmendar sus errores. Decidida a hacer las paces, buscó a la esposa de uno de sus amantes para pedirle perdón.

“Tuve que pedir perdón después, a una de ellas. Conseguí su teléfono. Dios llegó a mi vida y quitó toda la porquería y pensé ¿qué hice? Tres niñas sufriendo por su papá. Le hablé y le dije ‘Sé que te hice daño. Dime lo que quieras, haz lo que quieras. Te escucho’”.

La respuesta de la esposa fue sorprendentemente comprensiva. “Ella me dijo te disculpo porque veo que eres otra Yuri, que Dios ha cambiado a esa mujer que yo conocía antes pero dime por qué este cambio radical y le dije ‘Porque Dios está limpiando mi vida’ y me dice ‘sé que tienes unas reuniones con la Biblia, me gustaría conocer la palabra de Dios’ y le mandé a mi chofer y vino a mi casa y le volví a pedir perdón.”

Aunque Yuri mencionó que no se volvieron amigas, compartió que se reencontraron en Veracruz, donde tuvieron un momento de reconciliación.