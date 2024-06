Yeri Mua confiesa que se arrepiente de haberse puesto implantes

Debido a esta situación, la cantante aprovechó para hablar de las cirugías que se ha realizado a sus 22 años.

De acuerdo con la misma Yeri Mua, se ha hecho al menos siete procedimientos estéticos, los cuales son: dos liposucciones, marcación abdominal, rinoplastia, lipopapada, inyección de grasa en los glúteos e implantes, los cuales incluyeron reconstrucción y levantamiento.

“Neta, ya no me siento cómoda con este tamaño de implantes- Me los voy a reducir. No sé qué estaba pensando cuando me operé”, dijo Yeri Mua.

Cabe señalar que la joven no aclaró cuándo se realizará este nuevo procedimiento. Sin embargo, dejó en claro que ya no se siente cómoda.