Miley Cyrus reflexiona sobre la maternidad y su amistad con Beyoncé

Miley Cyrus está en un momento de su carrera en el que finalmente recibe el reconocimiento que merece. Su amistad con Beyoncé y sus reflexiones sobre la maternidad añaden capas a su historia, mostrando su autenticidad y evolución como artista y persona. Todos estos temas los trató en la entrevista exclusiva que le otorgó a WMagazine y que fue publicada hoy y que ha sido viral en redes sociales como X.

La estrella de música Pop reveló cómo surgió su amistad con la icónica Beyoncé. Su colaboración en la canción “II Most Wanted” para el álbum COWBOY CARTER de Beyoncé fue un hito importante. Esta canción se convirtió en su 13ª canción en el top 10 de la lista Billboard Hot 100. La conexión entre ambas artistas se ha fortalecido a lo largo de los años aseguró.

“Escribí esa canción hace como dos años y medio. Mi mamá siempre decía: Me encanta esa canción. Entonces, cuando Beyoncé se acercó a mí para hablarme de música, pensé en ello de inmediato porque realmente abarca nuestra relación. Le dije: No tenemos que conseguir un país; somos país. Hemos sido país. Le dije: Sabes, entre que tú eres de Texas y yo de Tennessee, muchos de nosotros estaremos en esta canción”. Llegar a escribir una canción, no sólo cantar, para Beyoncé fue un sueño hecho realidad”.

El hecho de que ambas tuvieron que crecer en la industria de la música en un punto en común, pero las ha unido más el hecho de que sus respectivas madres estuvieron a su lado protegiéndolas en todo el proceso.

“Una de las cosas sobre las que enviamos mensajes de texto es nuestra relación con nuestras madres. Al igual que su madre, la Sra. Tina, mi madre también es MT: Mama Tish. Mucha gente la llama mamá, en el sentido de que la Sra. Tina casi no es sólo una madre para Beyoncé, sino también para los fans de Beyoncé. Ambos crecimos, a nuestra manera, con mamás que lo eran todo. Mi mamá era mi maquilladora, peluquera, costurera, estilista, gerente de gira, es decir, la gerente real. La palabra “madre” es la palabra que más lo abarca todo. La madre puede ser RuPaul; la madre puede ser Beyoncé. Nuestros fans nos llaman “madre”.

“Me encanta ser adulto. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Simplemente miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es realmente y a las personas tal como son realmente. Me miro casi todos los días en el espejo y digo: Soy una mujer. Ahora tengo 31 años y todavía no sé si quiero tener hijos o no. Siento que mis fans son mis hijos de alguna manera. También escuché a Dolly Parton (su madrina musical) decir eso, porque ella no tuvo hijos”.

Miley explicó como siente que ha ejercido una especie de maternidad a través de sus fans. En especial desde que creó hace una década la fundación Happy Hippie, una organización sin fines de lucro para jóvenes LGBTQ y sin hogar. ¿Cómo ha evolucionado la misión a lo largo del tiempo?

“Nada en mi vida es singular. Cantar con Beyoncé o actuar con Ru no está separado de mi base. Ha sido muy importante para mí que mi base crezca y evolucione. Happy Hippie les habla a mis fans a la edad que yo tenía cuando se lanzó: 18, 19, 20, 21. Pero ahora le cambiaré el nombre a Fundación Miley Cyrus para que la plataforma pueda facilitar más conversaciones entre adultos. No es que Happy Hippie haya terminado; es simplemente una especie de crecimiento. En realidad, la Fundación Miley Cyrus es la madre de Happy Hippie. La llamo la “fundación madre”. Al trabajar tan estrechamente con Happy Hippie, he visto cómo estas casas, especialmente en la cultura de los salones de baile, han tomado esta palabra “madre” y han creado diferentes familias. Entonces, celebrar y honrar el legado de madres increíbles, ya sea la Sra. Tina o Mama Tish, es realmente la misión de la Fundación Miley Cyrus. Con la palabra “madre” podemos hablar del planeta, podemos hablar de agricultura, podemos hablar de medicina, podemos hablar de injusticias, de cuidados reproductivos”.