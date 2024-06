¿Wendy Guevara?: Ferka asegura que Jorge Losa le fue infiel con una trans

Fue en un live en dónde Ferka habló nuevamente sobre su ruptura en donde dio indicios sobre una supuesta infidelidad que pasó.

Pero lo que más llamó la atención de lo que dijo fue en dónde dio a entender que probablemente Jorge Losa está saliendo con una mujer trans.

“Él (Jorge Losa) que prefirió su paz mental sí... No se va a hablar mal de mi ex, pero sí se dice la verdad. Espérense y estén listos para todo porque ahorita, pues puede ser que hasta salga con un trans, no sé, espérense, todo puede pasar”, dijo Ferka.

Hasta el momento Jorge Losa no se pronunciado al respecto.