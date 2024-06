Babo, de Cartel de Santa, está muy enojado con Belinda ¿Qué pasó?

Babo está muy enojado con Belinda luego de que supuestamente la cantante filtrara datos de una colaboración que habían armado entre ambos, pero que aún no sale.

Y es que en los últimos meses, la cantante le ha dado un giro a su vida musical sacando corridos tumbados y ahora se sabe que iba a lanzar una canción con el líder de Cartel de Santa.

Sin embargo, esto ya no verá la luz, pues el rapero se molestó con la también actriz por no ser mujer de palabra.

“Dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple y no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”, dijo Babo en una entrevista con TV Azteca.

Y es que, según Babo, Belinda rompió un acuerdo de confidencialidad en donde habían estipulado que no podían ni hablar ni publicar nada sobre la colaboración que habían hecho.

“Rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos, y dije: ‘¡ah, como que ya no!’ Me dices que seamos discretos y andas spoileando todo y publicando pedazos de mis rolas. Entonces opté por mejor ya no trabajar con ella”, aseguró.

Hasta el momento, Belinda no ha comentado nada al respecto.